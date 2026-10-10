Scopri dove vedere la sesta giornata del Campionato Primavera 1. La Fiorentina ospietrà il Parma, vicecampione d'Italia e attualmente secondo in classifica.

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Rocco B. Commisso Viola Park, domenica 11 ottobre ore 10:45. I campioni in carica, col tricolore sul petto, sfidano i ducali secondi in classifica con 11 punti, conrtro i 3 dei viola che ancora non hanno mai vinto.

Fiorentina - Parma 6' giornata di campionato
Domenica 11 Ottobre 2026 Stadio Curva Fiesole, Rocco B. Commisso Viola Park
TV Sportitalia; Canale 60
Streaming Sportitalia, app Sportitalia

Il live su Violanews.com

Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.
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