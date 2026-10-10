Scopri dove vedere la sesta giornata del Campionato Primavera 1. La Fiorentina ospietrà il Parma, vicecampione d'Italia e attualmente secondo in classifica.
Nico Paz, Lautaro o...: chi sarà l'erede di Messi nell'Argentina?
Rocco B. Commisso Viola Park, domenica 11 ottobre ore 10:45. I campioni in carica, col tricolore sul petto, sfidano i ducali secondi in classifica con 11 punti, conrtro i 3 dei viola che ancora non hanno mai vinto.
|Fiorentina - Parma
|6' giornata di campionato
|Domenica 11 Ottobre 2026
|Stadio Curva Fiesole, Rocco B. Commisso Viola Park
|TV
|Sportitalia; Canale 60
|Streaming
|Sportitalia, app Sportitalia
Il live su Violanews.comColoro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
live
Genoa-Fiorentina LIVE 2-0: Ranieri buca, Messias non perdona
Radio e tv
Vanoli torna a Marassi: "Mio percorso segnato da episodi, oggi è uno di quelli"
Radio e tv
Gnonto: "Partire dall'inizio non è un peso, il mio compito è uno solo"
Formazioni ufficiali
Genoa-Fiorentina, formazioni ufficiali: ok Gnonto e Oulai, quante sorprese davanti
Radio e tv
Genoa-Fiorentina, ore 15:00: dove vederla in TV e streaming
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti