La Fiorentina Primavera sfida il Como al Viola Park: Andreazzoli cerca il sesto risultato utile consecutivo in campionato. Ecco dove vedere la gara in tv e streaming.
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La Fiorentina Primavera vuole proseguire la propria risalita. Dopo un avvio di stagione in salita, i ragazzi guidati da Aurelio Andreazzoli hanno cambiato passo, collezionando cinque risultati utili consecutivi in campionato. Una striscia che si allunga a sette considerando anche la Youth League, competizione nella quale i viola hanno conquistato cinque vittorie consecutive.
Domani, domenica 8 novembre, alle ore 15:00, la Primavera viola tornerà in campo al Viola Park per affrontare il Como. Una sfida importante per dare continuità ai risultati ottenuti e avvicinarsi ulteriormente alla zona playoff, distante appena due punti.
Dall'altra parte ci sarà una formazione lariana in cerca di conferme dopo l'ultima vittoria contro l'Atalanta. Il Como vede nella trasferta di Firenze un'occasione importante per superare proprio i viola in classifica e proseguire il proprio percorso di crescita.
Dove vederla in TV e streaming
|Domenica 8 novembre , ore 15:00
|stadio Curva Fiesole
|TV
|Sportitalia
|Streaming
|Sportitalia
Il live su Violanews.comColoro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.
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