Le parole di Cianciulli dopo il pareggio con il Parma
Lotta e corsa, ingredienti sconosciuti… Così il calcio ti rifiuta, cara Fiorentina
Il centrocampista della Fiorentina Primavera, Salvatore Cianciulli, ha parlato ai microfoni ufficiali del club dopo il pareggio contro il Parma. Queste le sue parole:
Provo a migliorarmi lavorando tutti i giorni, cerco di dare il meglio di me in tutti gli allenamenti e tutte le partite. Credo che abbiamo fatto una bella partita contro una squadra forte, soprattutto sul piano dell'atteggiamento. È mancata un po' di cattiveria e astuzia nell'ultimo terzo di campo, ma miglioreremo col tempo.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Esclusive
Le palle perse da Mastantuono emblema della Fiorentina: come leggere un dato assurdo
Video
Lotta e corsa, ingredienti sconosciuti… Così il calcio ti rifiuta, cara Fiorentina
Le nostre esclusive
"Il calcio non aspetta": anche quest'anno un mese e mezzo per la vera Fiorentina?
Esclusive
Ranieri horror post rinnovo, ma Dragusin non l'aiuta: tutti gli errori di Marassi
Esclusive
Genoa-Fiorentina, tensione sulle navette dei tifosi viola: fumogeno lanciato, interviene la celere
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti