Le parole di Cianciulli dopo il pareggio con il Parma

Redazione VN
Oulai Gnonto Brova dei fatti

Lotta e corsa, ingredienti sconosciuti… Così il calcio ti rifiuta, cara Fiorentina

Il centrocampista della Fiorentina Primavera, Salvatore Cianciulli, ha parlato ai microfoni ufficiali del club dopo il pareggio contro il Parma. Queste le sue parole:

Provo a migliorarmi lavorando tutti i giorni, cerco di dare il meglio di me in tutti gli allenamenti e tutte le partite. Credo che abbiamo fatto una bella partita contro una squadra forte, soprattutto sul piano dell'atteggiamento. È mancata un po' di cattiveria e astuzia nell'ultimo terzo di campo, ma miglioreremo col tempo.
Cianciulli Fiorentina Primavera

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti