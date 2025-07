In attesa della prima squadra, iniziano i movimenti al Viola Park per la preaseason 2025/26. Questa mattina è infatti iniziato il ritiro estivo della Fiorentina Primavera di mister Galloppa (fresco di rinnovo) . I giovani viola svolgeranno doppie sedute di allenamento fino al 19 luglio poi il programma proseguirà con una singola seduta giornaliera fino all’inizio del campionato.

La squadra di Pioli si ritroverà invece lunedì prossimo (il programma) e per due settimane le due squadre lavoreranno in simultanea al centro sportivo prima della partenza di De Gea e compagni per l'Inghilterra. Inoltre domenica 20 luglio andrà in scena l'amichevole tra Prima Squadra e Primavera alle ore 20 al Viola Park.