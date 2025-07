Ecco la lista della Primavera di Galloppa in ritiro al Viola Park

In questi giorni al Viola Park, oltre alla prima squadra maschile e femminile, è in corso anche il ritiro della Fiorentina Primavera di Mister Galloppa. La squadra che l'anno scorso ha perso la finale Scudetto con l'Inter, proprio dentro al super centro sportivo di Bagno a Ripoli, e che dovrà prepararsi al meglio per affrontare per la prima volta nella sua storia la UEFA Youth League, ovvero la Champions League del calcio giovanile.