Talenti, Youth League e Galloppa: il futuro della Fiorentina Primavera

La stagione della Fiorentina Primavera si è chiusa così com'era iniziata: con una sconfitta in finale. Dopo il ko in Supercoppa contro il Sassuolo ad agosto, è stata l’Inter a negare ai viola lo scudetto, che manca da 42 anni. Nonostante i trofei sfumati, il bilancio è positivo: diversi giovani si sono messi in luce e hanno debuttato tra i professionisti, come Tommaso Rubino, Maat Caprini e Jonas Harder, promettenti talenti cresciuti nel vivaio guidato da Valentino Angeloni.