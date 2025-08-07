Fiorentina, primo contratto da professionista per un Primavera

Viola News
La firma sul primo contratto da professionista per un altro ragazzo della Primavera di Galloppa: è il turno di Bertolini alla Fiorentina
Un altro giovane della Primavera gigliata sigla il primo contratto da professionista. Si tratta di Gabriele Bertolini, esterno offensivo classe 2006 che - rende noto la Fiorentina - ha firmato il suo primo contratto da professionista. Toscano, nato a Carrara, è arrivato a Firenze nel luglio 2023. Può giocare indistintamente come ala sinistra o destra. Nella scorsa stagione agli ordini di Galloppa 22 presenze nel campionato Primavera, condite da 7 reti.

La società - si legge - si congratula con Gabriele per questo importante traguardo, augurandogli le migliori soddisfazioni in maglia viola.

