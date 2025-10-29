Ricordate Fali Ramadani? Il potente procuratore torna a prendere in procura un calciatore del settore giovanile viola. Si tratta di Majkol Luka, attaccante classe 2009, che milita nella Fiorentina U17. Il giovane centravanti, italo-albanese, può vantare già un gol in 4 presenze con l’Albania U17 di cui ha scelto di vestire la maglia.
Un classe 2009 viola entra a far parte della scuderia di Fali Ramadani
Un classe 2009 viola entra a far parte della scuderia di Fali Ramadani
Il giovane centravanti italo-albanese, in forza alla Fiorentina U17, entra a far parte della scuderia di Fali Ramadani
L’agenzia Lian Sport, fondata e diretta da Ramadani, ha annunciato così la nuova procura su Instagram.
