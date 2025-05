Nations League, Italia Under 15 campione! Gioia per tre baby viola

Dopo un percorso fantastico, la nazionale Under 15 di mister Battisti ha battuto in finale della 21esima edizione della Nations League la Romania allo stadio “Gino Colaussi” di Gradisca d’Isonzo. Si sono così aggiudicati la competizione per la sesta volta, dopo i successi nel 2004, 2005, 2007, 2008 e 2022. L’unico e decisivo goal della gara è arrivato in pieno recupero, grazie al capitano dell’empoli Olivieri.