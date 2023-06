Un giovane terzino di proprietà della Fiorentina figura nella lista dei 28 preconvocati dal ct dell'Italia Under 21 Paolo Nicolato in vista dell'Europeo di categoria.

Il giovane terzino di proprietà della Fiorentina Niccolò Pierozzi figura nella lista dei 28 preconvocati dal ct dell'ItaliaUnder 21 Paolo Nicolato in vista dell'Europeo di categoria. Martedì 13 giugno la lista definitiva dei 23 che partiranno per la Romania. Il giovane fiorentino, in forza quest'anno alla Reggina, si giocherà le proprie carte nello stage in programma a Tirrenia da mercoledì 7 a lunedì 12 giugno.