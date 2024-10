Nazionale Under 15, cinque viola convocati per il raduno del Centro

Dopo i raduni del Nord e del Centro-Nord, andati in scena rispettivamente il 10 e il 17 ottobre a Novarello e Coverciano, giovedì 24 ottobre (ore 14.30) si terrà presso il Centro di Preparazione Olimpica Acqua Acetosa 'Giulio Onesti' di Roma il terzo appuntamento stagionale della Nazionale Under 15 con la selezione territoriale del Centro. Il tecnico Enrico Battisti ha convocato 44 calciatori, tutti nati nel 2010, che si affronteranno in un'amichevole a ranghi contrapposti.