Mercato giovani: il viola Milani va in prestito al Monterosi Tuscia

Monterosi Tuscia Fc comunica di aver acquisito a titolo temporaneo dall’ACF Fiorentina il diritto alle prestazioni sportive di Andrea Milani

Considerato uno dei giovani più promettenti del calcio italiano - si legge sul sito ufficiale della società laziale - Milani è un esterno d’attacco cresciuto nell’As Roma per poi approdare nell’ACF Fiorentina per disputare i campionati Under.