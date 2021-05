La gioia di Aquilani: “Siamo una famiglia. Vogliamo risalire in campionato”

Grande soddisfazione per l'allenatore della Primavera

"È importante ciò che abbiamo fatto, a prescindere da quante Coppe Italia abbiamo vinto. Vincere è sempre bello. La proprietà ci ha dimostrato affetto dal primo giorno. La società si comporta con noi come fossimo una famiglia. Il campionato? I miei ragazzi hanno fatto cose straordinarie per quanto riguarda la crescita, vogliamo risalire in classifica, ce la metteremo tutta. I miei sogni? Non mi nascondo, spero di poter allenare in Serie A."