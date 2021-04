Tre volte viola: un altro trofeo per la Primavera

I ragazzi di Aquilani conquistano la Coppa Italia come nelle ultime due edizioni

"Due anni fa la firma di Dusan Vlahovic, stavolta quella di Samuele Spalluto. È questione di bomber e quello pugliese veste la maglia della Fiorentina che ieri ha alzato la sua terza Coppa Italia consecutiva e la sesta in assoluto. Ormai una piacevole tradizione per il settore giovanile viola e per il presidente Rocco Commisso, presente sugli spalti dello stadio Tardini di Parma per essere vicino al tecnico Alberto Aquilani, sul quale la dirigenza e Daniele Pradè in primis hanno sempre puntato e creduto, e i suoi ragazzi. Doppietta di Spalluto nel primo tempo e Lazio ko. A niente è valsa la rete di Bertini nella ripresa, coi biancocelesti che ci hanno provato fino all’ultimo ma che si sono dovuti arrendere all’ottima difesa della Fiorentina. Non solo Spalluto, attaccante classe 2001 proveniente dalla Corvino Academy e arrivato a Firenze nel 2016 dopo il passaggio nel settore giovanile del Lecce. Lo chiamavano “Matador”, come Cavani. Ma calma coi paragoni, perché il bello arriva adesso per lui e per questa squadra e alzare l’asticella sarà l’obiettivo che accomunerà questi ragazzi. Alcuni dei quali sicuramente punteranno ad avere continuità nelle prime squadre e chissà, qualcuno la prossima stagione potrebbe aggregarsi in pianta stabile anche con la Fiorentina che verrà.