Marino attacca la Juve: “Primo gol irregolare. Hanno assaltato l’arbitro”

Il dirigente dell'Udinese non usa giri di parole

Pierpaolo Marino , dirigente dell'Udinese, ha parlato a margine della vittoria in extremis della Juve in Friuli. Marino, ai microfoni di Sky Sport, ha attaccato duramente i torinesi per alcuni episodi che non ha gradito:

"Sono arrabbiato, la squadra ha fatto una grandissima partita. Sono qui a tutela di quanto fatto dai ragazzi. La punizione che ha generato il gol non c'era. Io sono un veterano, ci si aggrappa al mancato recupero dei primi 45' (il riferimento è a Paratici e le sue proteste nei confronti dell'arbitro, ndr). Poi ti danno un rigore per una punizione inesistente. Cuadrado fa fallo su Larsen, era nostro favore. Ingenuità di De Paul? Posso dire lo stesso di Chiffi, il suo è un errore grossolano, non può passare inosservato. Abbiamo visto un condizionamento. A fine primo tempo c'è stato un assalto nei confronti di Chiffi per il mancato recupero da parte dei dirigenti della Juve. Sembrava che questo episodio li avesse fatti perdere. Queste cose fanno parte di un calcio di altre epoche. Non va bene."