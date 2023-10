La Fiorentina Primavera preoccupa: terzultima e peggior attacco. E il Lecce…

I giovani viola sono in difficoltà nelle prime uscite di campionato

La Nazione torna sul deludente avvio di campionato della Fiorentina Primavera allenata da Daniele Galloppa, terzultima a soli cinque punti e con il rischio di farsi superare oggi dal Lecce: con 5 sconfitte in 8 partite e il peggior attacco del campionato, appena 5 reti, lo spettro delle zone basse è davvero concreto. Impressionante, se si pensa che l'anno scorso, con ben altra rosa, si parlava di playoff. Prossima partita in casa contro il Verona, che ha quattro punti in più.