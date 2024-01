Intanto è ufficiale l’arrivo di Balbo. Il venezuelano saluta la sua ex squadra

Mentre impazzano le voci sul calciomercato dei grandi la Fiorentina piazza un colpo baby. Infatti ieri vi avevamo parlato della trattativa per il giovane Luis Balbo. Il classe 2006 si trasferisce alla Fiorentina, lasciando il Famalicao. Per lui il contratto è stato depositato in lega, e così diventa un rinforzo della Primavera di Galloppa. Il ragazzo su Instagram ha salutato la sua ex squadra con un post: