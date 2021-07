Giovanili viola, ufficiale: arriva un classe 2007 dal Fair Play Messina

Giocherà il prossimo campionato Under 15 "Giovanissimi Nazionali" e troverà l'ambiente giusto per proseguire il suo percorso di crescita

A Firenze - si legge su messinanelpallone - Bonanno giocherà il prossimo campionato Under 15 "Giovanissimi Nazionali" e troverà l'ambiente giusto per proseguire il suo percorso in una società che è tra quelle che stanno lavorando meglio nel panorama giovanile nazionale.