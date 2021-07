Giovanili Fiorentina, stabilita nuova partnership in Friuli-Venezia Giulia

Gli aggiornamenti sul settore giovanile

Come riportato da Nordest24, la Fiorentina ha scelto il Centro giovanile calcio della Sanvitese (Pordenone) come uno dei punti di riferimento per il Nord Italia. L'affiliazione è stata presentata giovedì 1° luglio nel paese alla presenza di atleti e autorità. Un accordo pluriennale grazie al quale il Centro giovanile calcio della Sanvitese potrà avvalersi della collaborazione dei tecnici della Fiorentina.