Giovanili viola: dagli Under 18 agli Under 13, risultati e classifiche

UNDER 16: Che partita al Viola Park tra Fiorentina e Roma! La sfida caratterizzata da sorpassi e contro-sorpassi termina 3-2, decisiva la tripletta di Nwagwu. La Fiorentina grazie ai tre punti sale al quarto posto a 28 punti avvicinando così la Lazio. Nella prossima giornata affronteranno il Bari, una posizione sotto. Qui il LINK per rivedere la partita

UNDER 15: altra vittoria sulla Roma per le giovanili viola, ed altro 3-2. Negli Under 15 è l’infermabile Croci a siglare una tripletta sotto gli occhi di Bove, sugli spalti al Viola Park per assistere alla gara. Fiorentina che consolida la prima posizione in classifica. La prossima settimana sfideranno il Bari in trasferta. Qui il LINK per rivedere la partita

UNDER 14: la Fiorentina cade contro l'Empoli per 0-1. Partita molto concitata con ritmi altissimi, ma la viola concede troppo non riuscendo a trovare la via del goal. Rimangono comunque primi in classica e proveranno a rifarsi la prossima settimana nella sfida contro la Carrarese in trasferta. Qui il LINK per rivedere la partita

UNDER 13: Anche i più giovani viola escono sconfitti dalla sfida contro l’Empoli per 0-2. Il risultato permette agli azzurri di aumentare il gap sulla Fiorentina, seconda in classifica a 29 punti. La prossima settimana affronterà la Carrarese in trasferta.

Primavera femminile: termina a reti bianche la sfida tra Fiorentina femminile e Como. Il pareggio mantiene le ragazze viola al quarto posto in classifica a 29 punti. La prossima settimana la Primavera femminile affronterà la Juventus capolista.