GIOVANILI VIOLA: cosa è successo nelle partite del week end

Vediamo come è andato il fine settimana delle squadre giovanili della Fiorentina, dagli Under 15 agli Under 18.

Marta Bucalossi 7 ottobre 2024 (modifica il 7 ottobre 2024 | 11:09)

Vediamo insieme come è andato il fine settimana degli Under 18, unica squadra delle giovanili viola scesa in campo. Infatti, Under 15, Under 16 e Under 17, avevano il turno di riposo. Potete trovare risultati e classifiche completi di tutti i campionati su numericalcio.it