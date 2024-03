Giovani viola in Nazionale: Gudelevicius impallina la Francia

Buone notizie per Galloppa

Super prestazione per Ernestas Gudelevicius, centrocampista classe 2005 della Primavera, che nelle qualificazioni europee Under 19 ha propiziato la vittoria per 2-0 contro la Francia con una doppietta nel primo tempo. Nelle altre due gare, entrambe perse dai lituani, aveva sempre giocato da titolare. Baltici che mancano la qualificazione alla fase successiva.