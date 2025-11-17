Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS giovanili Fiorentina Primavera, infortunio per Balbo: il comunicato del Venezuela

giovanili

Fiorentina Primavera, infortunio per Balbo: il comunicato del Venezuela

Fiorentina Primavera, infortunio per Balbo: il comunicato del Venezuela - immagine 1
Infortunio per Luis Balbo
Redazione VN

Luis Balbo, terzino sinistro classe 2006 della Primavera della Fiorentina, ha subito un infortunio al ginocchio durante la sua prima partita con la Nazionale venezuelana. L’esordio, tanto atteso, si è purtroppo trasformato in un momento complicato per il giovane viola.

Secondo quanto comunicato direttamente dalla federazione venezuelana, i primi esami strumentali hanno evidenziato una distorsione mediale di secondo grado al ginocchio destro, un infortunio che richiederà tempo e cautela per essere pienamente recuperato.

La buona notizia è che non sono state riscontrate lesioni o rotture più gravi. Questo lascia ben sperare per un recupero completo, anche se Balbo dovrà osservare un percorso riabilitativo adeguato prima di tornare in campo.

Leggi anche
WEEK END giovani Viola – Le partite – Sabato e Domenica un LIVE su Violanews
F. Flores sul figlio (in viola): “Lui come Nico Paz. Tecnicamente più forte di me”

© RIPRODUZIONE RISERVATA