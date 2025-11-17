Luis Balbo, terzino sinistro classe 2006 della Primavera della Fiorentina, ha subito un infortunio al ginocchio durante la sua prima partita con la Nazionale venezuelana. L’esordio, tanto atteso, si è purtroppo trasformato in un momento complicato per il giovane viola.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS giovanili Fiorentina Primavera, infortunio per Balbo: il comunicato del Venezuela
giovanili
Fiorentina Primavera, infortunio per Balbo: il comunicato del Venezuela
Infortunio per Luis Balbo
Secondo quanto comunicato direttamente dalla federazione venezuelana, i primi esami strumentali hanno evidenziato una distorsione mediale di secondo grado al ginocchio destro, un infortunio che richiederà tempo e cautela per essere pienamente recuperato.
La buona notizia è che non sono state riscontrate lesioni o rotture più gravi. Questo lascia ben sperare per un recupero completo, anche se Balbo dovrà osservare un percorso riabilitativo adeguato prima di tornare in campo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA