Finale Under 16, Fiorentina-Roma: nei giallorossi il nipote di una gloria viola

Domani si disputerà la finale scudetto Under 16 (SEGUI QUI IL LIVE DELLA PARTITA) che vedrà contrapporsi la Fiorentina del romano Marco Capparella che, in carriera, ha indossato tra le tante le maglie di Ascoli, Avellino e Napoli, e la Roma dell'aretino Gianluca Falsini, campione in carica della manifestazione, che vestì i colori tra le altre di Atalanta, Parma e Siena. LEGGI QUI STATISTICHE E CURIOSITA' DI FIORENTINA-ROMA UNDER16 E proprio nella Roma Under 16 gioca, inoltre, anche il nipote di uno storico campione gigliato: Giancarlo "Picchio" De Sisti. I giovani giallorossi, infatti, possono contare su Giacomo Arduini, promettente attaccante classe 2007, nipote del grande ex centrocampista gigliato, che con i viola ha vinto da capitano anche uno scudetto nella stagione 1968-69 e che ha festeggiato da poco l'ammirevole traguardo degli 80 anni. In tribuna oltre a lui sarà presente anche il campione del mondo 1982 Bruno Conti, attualmente nei quadri del settore giovanile della Roma.