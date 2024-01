Elia dopo l’infortunio: “Da oggi inizierà la partita più importante della mia vita”

Dopo il brutto infortunio nella sfida di Coppa Italia contro il Milan il giocatore della primavera viola Mirko Elia ha scritto un post su Instagram per incoraggiarsi sul percorso che dovrà affrontare. Il giocatore era uscito dopo appena 2' per un infortunio al ginocchio. Ecco le sue parole scritte su Instagram: "A volte la vita ci mette di fronte a delle sfide difficili che possono mettere a rischio le nostre certezze, e lo fa per vedere quanto siamo disposti a sacrificarci pur di realizzare i nostri sogni; l'unico modo che conosco per affrontare al meglio tutto ciò è rimboccarmi le maniche, prendere coraggio e dare tutto me stesso. Un infortunio al ginocchio mi terrà lontano dalla cosa che più amo fare al mondo: giocare a calcio. Sono convinto che riuscirò a vincere questa sfida e la voglia di ritornare più forte di prima aumenterà di giorno in giorno. Da oggi inizierà una delle partite più importanti della mia vita"