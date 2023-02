È festa al Franchi per la Primavera. I baby Viola sfilano con la Supercoppa

Il Franchi, nel pre gara di Fiorentina-Bologna, esplode di gioia, ma non per la prima squadra. Allo stadio, infatti, è anche presente la selezione Primavera della Fiorentina che si è concessa una splendida passerella portando in trionfo l'ennesimo trofeo vinto: la Supercoppa di categoria conquistata sull'Inter. E lo stadio ha accompagnato la sfilata con cori e grida di gioia. Qui trovate le foto postate dai canali ufficiali della Fiorentina.