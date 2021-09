Due giovani della Fiorentina chiamati nelle rispettive Nazionali: la nota

Due giocatori delle giovanili viola convocati nelle Nazionali. Il comunicato pubblicato sul sito ufficiale della Fiorentina

Si tratta di Adrián Dénes, chiamato dall'Ungheria Under 18 per disputare due amichevoli (14.09.2021 ed 16.09.2021) contro i pari età della Macedonia, e Gudelevičius, che sarà con la Nazionale Lituana Under 17 per le Qualificazioni Uefa (dal 23 al 29 settembre).