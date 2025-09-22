Dall’Under 15 all’Under 18: tutti i risultati del fine settimana.

La squadra di mister Capparella ha puntato per tutti i 90' sulla velocità sulle fasce anziché sul possesso palla, mettendo in difficoltà i nerazzurri con delle ripartenze fatali. Al 16' la Fiorentina passa inaspettatamente in vantaggio, con Mataran che inganna il portiere avversario Adomavicius. Solo 9 minuti dopo, D'Agostino (I) trasforma un rigore in pareggio e la situazione, per i viola, si complica; fino al 69', quando il capitano Cianciulli, con un altro rigore , porta la squadra sul 2-1, risultato finale. Dopo aver giocato 2 partite su 3 (rimandata a mercoledì 1/10 quella col Cesena) ed aver punito il Genoa con 5 goal, i viola classe 2008 strappano 3 punti anche all'Inter. Adesso la classifica li vede secondi, dietro solo alla Cremonese.

Quarta giornata di campionato, invece, per gli Under 17 che arrivavano da una vittoria col Frosinone e una sconfitta nel derby ad Empoli, contro i vice campioni d'Italia. Non poteva che mancare il pareggio: al 17' il neoarrivato Corduneanu segna l'1-0 sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Solo 4 minuti dopo, Mane (N) porta il risultato sul pari: da questo momento gli avversari si fanno più pericolosi. Al rientro dagli spogliatoi, la Fiorentina cerca ardentemente il vantaggio, con scarsi risultati. Nei minuti finali il ritmo si alza, con Casamenti che colpisce il palo interno e Varesis che sfiora il goal per ben due volte, allo scadere del tempo, il Napoli si salva con un salvataggio del portiere sulla linea.

Under 16: Lazio - Fiorentina

Lazio - Fiorentina Under 16 è stata rimandata a mercoledì 8 Ottobre tra la trasferta ad Avellino e la partita casalinga col Palermo, per far sì che siano a piena disposizione anche i ragazzi gigliati "della Nazionale" di mister Pasqual: Bernamonte, Barbone, Barzagli e Castagnoli.