Coppa Italia Primavera, Fiorentina e Lazio si sfideranno a Parma

Ufficiali luogo e data della sfida

La Lega Serie A ha ufficializzato data e luogo della finale di Coppa Italia Primavera 2020/2021. La Fiorentina, che ha liquidato il Genoa in semifinale con un secco 2-0, incontrerà la Lazio, reduce dal trionfo contro il Verona. Le due squadre si affronteranno in finale mercoledì 28 aprile alle ore 18. Lo stadio che ospiterà la sfida sarà il "Tardini" di Parma. I viola tenteranno di conquistare il trofeo per la sesta volta (CLICCA PER LEGGERE L'ALBO D'ORO).