De Zerbi: “Fiorentina al nostro livello. Domani tornano Berardi e Defrel”

Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha presentato in sala stampa la partita con la Fiorentina. Rientrano Berardi e Defrel, a rischio Locatelli

"Domani rientrano Defrel e Berardi, vedremo se dall'inizio. Perdiamo però probabilmente Locatelli perché ha un fastidio. Affrontiamo la Fiorentina, una squadra che è da considerare al livello nostro: la classifica del Sassuolo è diversa perché siamo insieme da tanti anni e non abbiamo cambiato molto, ma loro hanno in organico gente come Vlahovic, Ribery e Koaume, così come Pulgar, Amrabat, Castrovilli e Bonaventura. Iachini ha principi di gioco molto chiari e una strategia definita. Siamo pronti ad affrontare squadre chiuse o che pressano alto".