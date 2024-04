Chi è Laerte Tognetti, il portiere “antidivo” che ha fatto vincere la Primavera

Tognetti entra nel settore giovanile viola a 12 anni dopo essere cresciuto nel Montelupo. Gli inizi da piccolissimo, a soli 5 anni, e... da attaccante, poi il cambio di ruolo. Dopo un anno di corteggiamento ecco il salto a Firenze, dove inizia la trafila dagli Esordienti fino alla Primavera. Un percorso condiviso per intero con Baroncelli, Harder, Ievoli, Maggini e Ofoma, tutti classe 2005 come lui. Spesso e volentieri viene aggregato ai 2004, e qui incrocia Biagetti, Vigiani e Sene, altri tre con cui ha condiviso la gioia del Dall'Ara.

Nel percorso viene allenato da Alessio Orsini, Mirko Mazzantini, Jacopo Falanga, Christian Papalato e Daniele Galloppa. La conoscenza con l'attuale allenatore della Primavera è consolidata, poiché prima dalla stagione attuale c'è un biennio precedente che risale alle annate in Under 16 e Under 17.

"Mi piace coinvolgere il portiere anche in fase di possesso palla", racconta Galloppa e con Tognetti va sul sicuro, perché proprio il gioco con i piedi è uno dei suoi punti di forza, insieme alla copertura dello specchio in uscita e all'uno contro uno. Diciotto presenze in questa stagione, diciassette gol subiti e ben sette partite senza subire gol. Adesso le ultime uscite della stagione e poi il salto tra i grandi. Già a gennaio si era parlato di un interessamento del Grosseto in Serie D, in estate sarà interessante vedere che tipo di percorso sarà costruito. Perché Tognetti sa parare, lo ha dimostrato e lo sta dimostrando, e dunque un piccolo grande spazio tra i professionisti saprà ritagliarselo.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Fiorentina senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Violanews per scoprire tutte le news di giornata sui viola in campionato e in Europa.