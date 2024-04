Dominio Fiorentina in Coppa Italia Primavera, e poi? Cosa serve per l’Under 23

Ieri sera vi abbiamo raccontato con gioia il quinto trionfo della Fiorentina nelle ultime sei edizioni della Coppa Italia Primavera : dalla prima con Bigica fino all'ultima in ordine di tempo con Galloppa, passando per le tre consecutive con Aquilani e anche per la finale persa l'anno scorso, unico neo di questo filotto. La Primavera gigliata ha un feeling pazzesco con questa competizione e ha agganciato proprio il Torino in cima all'albo d'oro, con otto affermazioni totali. Ma poi? La stragrande maggioranza dei giovani che brillano nell'Under 19 si perde in prestito in Serie C e non ha successo con la prima squadra viola. Vlahovic e pochi altri rappresentano le eccezioni.

Serve la seconda squadra

Urge allora raggiungere (duole scriverlo) la Juventus e l'Atalanta tra le società che schierano la propria Under 23 in terza divisione, per monitorare da vicino la crescita dei profili più promettenti senza mandarli in prestito in squadre che, per quanto amiche, devono anche pensare al proprio tornaconto. E così anche la Fiorentina potrà crescere fino in fondo i propri Soulé, Iling Junior, Barrenechea. Ma non è così semplice. Non basta, infatti, svegliarsi e decidere di iscrivere una nuova seconda squadra alla Serie C.