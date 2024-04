Galloppa in conf: “Potevamo vincere nei 90′. Commisso ci ha chiamato e…”

"Sono contento perché i ragazzi pagavano tanto di età e di fisico, volevamo prenderla di petto e vincerla nei novanta minuti, ma ai ragazzi piace farmi soffrire (ride, ndr)! E' una gioia immensa, sono contentissimo. La dedica va a Joe Barone, perché ci manca davvero tanto, insieme al presidente, che ho appena sentito, ci è stato sempre vicino. Prima della partita abbiamo fatto un video con i ragazzi e le loro famiglie ed una frase finale di Joe, sono orgoglioso. La crescita dei ragazzi? Ci vuol tempo, anche se spesso è nemico, rispetto all'inizio sono altri giocatori e c'è tanto merito loro. Il presidente ci ha ringraziato, ma ha voluto parlare anche prima della partita in vivavoce. Siamo tutti contenti perché siamo una famiglia. Ho vissuto e respirato calcio, quando vedo la squadra che credo quello in cui fa non ho mai avuto dubbi. Abbiamo sempre continuato a lavorare e crederci. Presta? Sarebbe stata una favola bellissima vincerla con un suo gol dopo sette mesi di infortunio, non è finito il suo percorso, abbiamo recuperato una freccia da poter mettere in campo".