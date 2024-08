Bigica: “Si chiude un cerchio. Galloppa farà strada, fiducia nella società viola”

Dopo la vittoria in Supercoppa, l'allenatore del Sassuolo, Emiliano Bigica , ha parlato in sala stampa. Le sue parole:

" Oggi si chiude un cerchio . L'anno scorso abbiamo fatto qualcosa di impensabile, vincendo uno scudetto fantastico a Firenze, oggi ritrovavo la mia amata Fiorentina. I viola hanno avuto il coraggio di impostare una rosa giovane lo scorso anno e li ho ritrovati cresciuti. Sono felice di aver dato una nuova gioia alla società, alla famiglia Squinzi e a chiunque tifi Sassuolo . Negli episodi magari siamo stati fortunati, ma ai punti abbiamo meritato un po' di più rispetto a una Fiorentina che rispetto all'anno scorso ha più esperienza. Galloppa, poi, fino a pochi giorni fa non aveva tutti gli effettivi per poter lavorare, questo è da sottolineare. Vivo i miei rapporti molto intensamente, ho fatto tre anni a Firenze e tanti dirigenti e allenatori attuali già c'erano. Galloppa è un ragazzo umile e farà strada ".

Poi una battuta sulla Fiorentina attuale: "Credo che la società voglia allestire una squadra importante per dare una gioia ai propri tifosi. L'esito è stato sempre lo stesso, ma non bisogna dimenticare che prima degli anni di Italiano si è tribolato tanto. Palladino trova una società che lo mette nelle condizioni migliori per lavorare, una squadra per far divertire i tifosi. Negli ultimi anni la mentalità è cambiata e il filone è lo stesso, quindi fiducia nella società".