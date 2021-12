Aquilani: “Grande gara, ma finale sia da lezione. Distefano una vittoria per noi”

Il tecnico si gode il passaggio del turno in Coppa Italia ma puntualizza: "Gli ultimi minuti abbiamo giocato una gara a parte, non deve ricapitare"

Al termine della vittoria in Coppa Italia, il tecnico della Primavera Alberto Aquilani ha parlato ai giornalisti presenti. Queste le sue dichiarazioni: "Paura nel finale? E' difficile spiegarselo, se analizzo la partita abbiamo dominato in lungo e in largo contro una squadra forte. Potevamo anche segnare più reti, poi quello che è successo nel finale deve essere un messaggio per noi. E' andata bene, ma le partite non finiscono mai e bisogna restare sempre concentrati. Questo non toglie niente alla grande prestazione che i ragazzi hanno fatto per novanta minuti. Non è solo un questione fisica, loro hanno 3-4 giocatori tecnicamente abili nell'uno contro uno. Giocatori che hanno pagato tanti soldi, forti. Siamo stati bravi noi nel metterci nelle condizioni migliori, potevamo segnare più di 4 gol. Gli ultimi minuti abbiamo giocato una partita a parte, non deve ricapitare. E' importante che sia successa perché così i ragazzi possono rendersi conto. Motivazioni per vincere di nuovo la Coppa Italia? Siamo i campioni in carica e vogliamo rivivere certi emozioni. Certo, non sarà facile, lo dimostra il valore del Milan".