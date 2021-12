FOTO VN – Anche Commisso al “Bozzi”, a colloquio con Distefano e famiglia

Il patron della Fiorentina seguirà come sempre da vicino i ragazzi allenati da Aquilani

Sempre presente il presidente gigliato Rocco Commisso, anche sugli spalti del "Bozzi" per seguire gli ottavi di finale di Coppa Italia Primavera tra Fiorentina-Milan. Occasione per scambiare qualche parola con l'uomo del momento, ovvero Filippo Distefano. Il giovane jolly offensivo proprio ieri ha debuttato in Serie A nel finale di gara contro la Sampdoria.