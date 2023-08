Quest'oggi al Viola Park è andato in scena il Memorial Francesco e Graziani Lamioni. Per l'occasione si sono sfidate la Fiorentina Primavera e il Grosseto. La partita è terminata 4-4 nei novanta minuti, con gol per la squadra di Galloppa da parte di Rubnino, Denes, Sene e Braschi. Ai rigori, però, ad avere la meglio è stata la squadra biancorossa. Di seguito vediamo le foto dell'evento pubblicate dalla stessa società sul proprio profilo Facebook