Amatucci regala la vittoria agli azzurrini dell’Under 20 di Bollini

La carriera in nazionale di Lorenzo Amatucci sembra nata sotto una buona stella. Dopo il succeso nell'Europeo Under 19 oggi segna con l'Under 20 di Alberto Bollini. Dopo il pareggio contro la Germania nella Elite League oggi il gol del ragazzo viola è valso 3 punti. Vittoria per 1-0 contro la Repubblica Ceca. Inoltre c'è stato spazio anche per il difensore della Fiorentina Pietro Comuzzo, che abbiamo visto impeganto anche in prima squadra nelle amichevoli, 45 i minuti per lui