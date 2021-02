Poesio preoccupato: “La Fiorentina soffrirà fino alla fine”

Il giornalista de Il corriere Fiorentino Ernesto Poesio è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per commentare l’attualità di casa Fiorentina:

La Fiorentina è chiamata a soffrire fino alla fine, la media punti delle ultime cinque partite è simile a quella del Crotone. Lo Spezia è l’avversario peggiore per la Fiorentina in questo momento, è una squadra consapevole di quello che fa, della Fiorentina non si può dire altrettanto. Kouamè sta steccando tutte le occasioni che gli vengono offerte, Callejon è un oggetto del mistero.