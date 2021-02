F. Graziani: “Spezia? Sbronza post Milan, la Fiorentina può approfittarne”

Il grande ex viola Ciccio Graziani al Pentasport di Radio Bruno:

Spezia? E’ la miglior squadra da incontrare ora, dopo una vittoria come contro il Milan c’è un po’ di sbronza. Si crea un’atmosfera intorno alla squadra che può essere particolare. Se la Fiorentina fa la sua parte, vincerà la partita. Sul valore delle squadre c’è poco da dire, sulla carta la Fiorentina è superiore. Oggi abbiamo il penultimo attacco del campionato, i problemi sono lì. Vlahovic però sta segnando con continuità, adesso vediamo quando Kokorin potrà dare una mano. La terz’ultima non è così vicina, non abbiamo l’acqua alla gola. Modulo? Voglio dire a Prandelli di cambiare modulo, così regaliamo sempre un uomo agli avversari.