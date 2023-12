La partita più importante del girone viola di Conference League è arrivata: la Fiorentina vola in Ungheria per sfidare il Ferencvaros di Dejan Stankovic con un solo obiettivo ben fissato nella mente, ovvero mantenere il primo posto del Gruppo F. Un risultato troppo importante, quello di restare saldi al gradino più alto del podio, visto che permetterebbe l'accesso diretto agli ottavi di finale della manifestazione, in programma il 7 e 14 marzo 2024. Ad osservare a distanza quello che faranno viola (che hanno due risultati su tre per restare primi in classifica) e biancoverdi è il Genk, terzo in graduatoria e che spera nella seconda piazza.

La compagine ungherese è reduce dalla sconfitta in campionato in casa del Paksi (3-2), in cui comunque Stankovic aveva fatto un po' di turnover. Contro la Fiorentina il tecnico serbo potrebbe proporre il tridente titolare composto da Varga, Traoré e Marquinhos. L'obiettivo del club biancoverde è ovviamente quello di passare il turno per proseguire il proprio cammino nella manifestazione continentale.

Dopo la battaglia di Roma contro i giallorossi di Mourinho, la Fiorentina si rituffa in Conference League con la qualificazione già in tasca ma con la voglia di non farsi soffiare per niente al mondo il primo posto del girone. Il tecnico dei viola, Vincenzo Italiano, ed i suoi giocatori non vogliono ritrovarsi per niente al mondo in un altro playoff, dopo quello dello scorso anno superato con ampio merito contro il Braga. A Budapest rivedremo il portiere di coppa Christensen tra i pali, così come Milenkovic al centro della difesa. Al suo fianco ci sarà probabilmente Quarta, mentre a sinistra Parisi sostituirà capitan Biraghi, squalificato. A centrocampo il ballottaggio è tra Duncan e Mandragora, con Arthur che dovrebbe giocare: troppo importante in una partita come questa la presenza del brasiliano in mezzo al campo. Davanti, riecco Beltran dopo il turno di riposo nella Capitale, supportato da Gonzalez (che torna dal 1' dopo tre partite), Bonaventura e Sottil.