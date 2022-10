Serie A Femminile, la CLASSIFICA: la Fiorentina resta in scia della vetta

La classifica aggiornata della Serie A Femminile 2022/23: per la Fiorentina è tutta un'altra musica rispetto a un anno fa

La vittoria per 2-0 contro il Sassuoloconferma che la Fiorentina Femminile può tornare a sognare in grande dopo una stagione decisamente negativa. Le ragazze viola restano in scia dell'Inter a -1 dal primo posto, con Milan-Sampdoria che ha deciso la squadra che ha agganciato la squadra di Panico al secondo posto. -> LA CLASSIFICA COMPLETA