Serie A femminile [LIVE] – Fiorentina-Sassuolo: le viola passano in vantaggio!

Il tabellino e la cronaca in tempo reale di Fiorentina-Sassuolo

Gabriele Moschini

Dopo i primi tre successi consecutivi contro Milan, Como e Parma, la Fiorentina Femminile cerca la quarta vittoria con il Sassuolo dopo la prima sconfitta subita contro la Roma -> LEGGI TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA AGGIORNATA

FIORENTINA 0-0 SASSUOLO

19' 12:50 - 1 ott PARISII! FIORENTINA IN VANTAGGIO! Grandissimo gol delle ragazze viola. Parisi dal via all'azione che poi si sviluppa sulla sinistra con Catena che salta l'avversario e mette in mezzo dove la centrocampista mette in rete con un bel diagonale 14' 12:44 - 1 ott Ritmi piuttosto elevati in questo inizio. Le squadre lottano su tutti i palloni 12' 12:43 - 1 ott Che giocata di Boquete! Sinistro dal limite dopo una super serpentina. La palla va a centimetri dal palo 10' 12:40 - 1 ott Si fa vedere anche il Sassuolo. Gran cross dalla destra di Monterubbiano, uscita in bello stile di Baldi 3' 12:33 - 1 ott Primo squillo della Fiorentina! Sabatino anticipa il portiere sul cross basso di Boquete. Si salva in qualche modo il Sassuolo 12:35 - 1 ott Calcio d'inizio! Il Sassuolo manovra il primo pallone della gara

TABELLINO DELLA GARA FIORENTINA - Baldi, Tortelli (C), Agard, Jackmon, Cafferata, Parisi, Boquete, Johannsdottir, Catena, Mijatovic, Sabatino All.: P. Panico A disp.: Schroffenegger, Menta, Breitner, Kajan, Erzen, Monnecchi, Longo, Severini, Huchet SASSUOLO - Kresche, Nagg, Filanger, Dangus, Pleidrup, Philtjens, Jane, Bellucci, Mella, Clelland, Monterubbiano All.: G. Piovani A disp.: Popadinova, Tudisco, Moraca, Lauria, Pondini, Brignoli, Goldoni, Nowak Arbitro: CLAUDIO PETRELLA (sez. Viterbo) Assistenti: CAMILLI-CRAVOTTA IV Ufficiale: FEDERICO BATINI (sez. Foligno) RETI: AMMONITE:

La Fiorentina ha vinto ciascuna delle due gare casalinghe disputate in questo campionato e potrebbe centrare tre successi consecutivi in casa in una singola stagione di Serie A per la prima volta da febbraio 2020 (quattro in quell’occasione, l’ultima delle quali contro il Sassuolo).

Michela Catena ha segnato due gol (gli ultimi due della Fiorentina) nelle ultime due presenze di Serie A, tanti quanti nelle precedenti 18 nella competizione. Con una rete la centrocampista eguaglierebbe il suo score realizzativo del campionato 2021/22, quando arrivò a tre in maglia viola, ma alla 17ª partita disputata.

Alice Parisi e Daniela Sabatino sono due ex del match: 24 presenze e un gol per la centrocampista nelle ultime due stagioni di Serie A col Sassuolo, 16 gare e 12 reti per l’attaccante in neroverde nel campionato 2019/20. La classe ’85 è già andata a segno quattro volte nella competizione contro la formazione emiliana, con le maglie di Brescia, Milan e, nell’ultimo incrocio di gennaio, con quella della Fiorentina.

Dopo aver vinto ognuno dei sei primi incroci di Serie A contro il Sassuolo, la Fiorentina ha perso i quattro più recenti, subendo 12 gol e segnandone appena tre. In generale, solo contro la Juventus (18) le viola hanno incassato più reti che con le neroverdi (17) nella competizione.

Il Sassuolo ha vinto nove delle ultime 10 partite di Serie A contro squadre toscane (1N) dopo aver rimediato otto sconfitte nelle prime 12 (2V, 2N). L’ultima sconfitta in trasferta in questa regione per le neroverdi risale al 15 febbraio 2020, proprio contro la Fiorentina (1-2).

La Fiorentina ha raccolto almeno nove punti nelle prime quattro partite stagionali di Serie A in cinque delle otto edizioni a cui ha partecipato (inclusa quella in corso – 3V, 1P), ma solo in tre delle sette precedenti ne ha conquistati di più dopo la quinta gara disputata (10 nel 2019/20, 12 nel 2018/19, 15 nel 2016/17).

Il Sassuolo, che ha raccolto il suo primo punto in questa Serie A nell’ultimo turno grazie al pareggio contro la Juventus, solo una volta nella sua storia nella massima competizione ha impattato due match di fila: nel novembre 2018 (vs Tavagnacco e Chievo Verona Valpo).

Nella Serie A in corso, solo il Como (cinque) ha subito più gol su palla inattiva rispetto al Sassuolo: quattro (due su calcio d’angolo – primato negativo nel torneo – uno su punizione diretta e uno su punizione indiretta). La Fiorentina è invece, con Juventus e Roma, una delle tre che da fermo non ne hanno ancora subiti.