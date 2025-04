Boquete sicura: “Non abbiamo nulla da perdere. 6 punti per la Champions”

Pronta al gran finale?

"Non ho nessun dubbio, sono prontissima. Metterò tutta la mia esperienza a disposizione della squadra. In momenti delicati come questi serve tutto il supporto e la determinazione possibile. Inter? E' una squadra veramente forte. Nonostante non abbiano obiettivi da raggiungere, credo che vorranno onorare al meglio le ultime giornate di campionato. La scorsa stagione abbiamo "preso" il loro piazzamento, se fossi in loro vorrei una bella rivincita. Ma la cosa importante è il nostro atteggiamento, non il loro".