Nazionale Under 17 Femminile, qualificazioni europee: due viola convocate

La Nazionale Under 17 Femminile è pronta a partire per la Croazia, sede del Round 1 di qualificazione all'Europeo di categoria. Il tecnico Selena Mazzantini scelto le 20 calciatrici che prenderanno parte al girone che, oltre alle padrone di casa (prime avversarie, venerdì 1° alle 11.30 a Dugopolje), comprende anche la Francia e la Bulgaria. Dopo la partita contro la Croazia, lunedì 4 è in programma quella contro la Bulgaria, con il terzo match fissato per giovedì 7 contro la Francia, già affrontata lo scorso anno nel Round 1 di Cosenza. Le prime tre classificate dei sette gironi della Lega A accederanno al Round 2; l'ultima, invece, retrocederà in Lega B. La fase finale si giocherà dal 4 al 17 maggio 2025 nelle Isole Faroe e varrà anche come qualificazione per la Coppa del Mondo FIFA Under 17 in programma in Marocco dal 17 ottobre all'8 novembre dello stesso anno.