C’è un “Kean” anche tra le donne: ecco Bonfantini, la bomber che segna con il 4

La carriera

La carriera tra i professionisti inizia nell'Inter Milano, squadra di Serie B fallita poi nel 2018, alternando presenze in Primavera e in Prima squadra in cui esordisce per la prima volta a 16 anni nell'aprile del 2015. Nei tre anni in neroazzurro Bonfantini colleziona 36 reti in 69 presenze. Nell'estate del 2018 Bonfantini si trasferisce nella capitale per vestire giallorosso. Con la Roma esordisce in Serie A già dalla prima giornata e il 27 ottobre realizza anche la prima rete nella sfida contro la Florentia S.G. Nel 2021 arriva il passaggio alla Juventus, e la prima stagione in bianconere è da incorniciare con la vittoria di Campionato, Coppa Italia e Supercoppa, oltre ad un gol al primo pallone toccato in Champions League contro il Lione. Nella sessione invernale del 2023 però, Bonfantini viene ceduta in prestito alla Sampdoria. E' anche grazie alle 7 reti in 11 presenze di Bonfantini le blucerchiate centrano la salvezza e la permanenza nella massima serie italiana. Agnese però non trova continuità e per questo ceduta nuovamente in prestito; questa volta all'Inter. Con la maglia neroazzurra sigla 8 reti in 25 partite e al termine della stagione torna al club di appartenenza. Nell'estate del 2024 è tempo di un altro prestito per la bomber, questa volta però per vestire il viola della Fiorentina. A Firenze dopo 11 partite l'attaccante piemontese ha già realizzato 7 reti il che le ha permesso di riconquistarsi la convocazione in Nazionale.