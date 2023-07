Il Milan ha comunicato il riscatto della centrocampista Marta Mascarello dalla Fiorentina Femminile, dopo 3 anni in viola

La centrocampista italiana Marta Mascarello è stata riscattata dal Milan, che con un comunicato sul proprio sito ha confermato di aver esercitato il diritto di riscatto. L'ormai ex Fiorentina saluta la squadra viola dopo 33 presenze e 4 reti in tre anni. Invece per la calciatrice classe 1998 continua il percorso al Milan che quest'anno l'ha vista protagonista con 18 presenze. Di seguito il comunicato ufficiale: