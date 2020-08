Mascarello: “Il mio gol? Mi dicono che calcio poco, così ci ho provato ed è andata bene”

Marta Mascarello, centrocampista Fiorentina Femminile, in rete nella vittoria contro l’Inter, ha parlato a Violachannel: “Siamo contente per come è andata la partita e per il gioco che abbiamo espresso, soprattutto. È venuta fuori l’identità che stiamo costruendo in questi mesi, speriamo di continuare così. Il mio gol? Ero fuori dall’area, mi dicono che calcio poco, così ci ho provato ed è andata bene. Dopo tutti questi mesi di pausa dovevamo riprendere confidenza con il campo e almeno all’inizio si è visto”.

