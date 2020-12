Fusetti (Milan Femminile): “Fiorentina? Da troppo tempo aspettiamo questa partita”

Laura Fusetti, calciatrice del Milan Femminile, a Sky Sport ha parlato anche della sfida con la Fiorentina, che l’anno scorso non si disputò e in Europa andarono le viola con l’algoritmo:

Aspettiamo questa partita dal 23 febbraio (quando il campionato è stato sospeso n.d.r.). Anche in questa stagione lotteremo per la Champions e per lo scudetto. Sono partite che noi sentiamo moltissimo.