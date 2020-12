Adami: “Tra Milan e Champions partite importanti. Vogliamo far vedere chi siamo”

Greta Adami, una delle calciatrici più rappresentative della Fiorentina Femminile, ha parlato a Radio Toscana alla vigilia della sfida di campionato contro il Milan e del doppio appuntamento dei sedicesimi di Champions contro lo Slavia Praga: “Sono a Firenze da tanti anni, conosco bene l’ambiente ed ero qui prima ancora che diventasse Fiorentina, quando giocavo nel Firenze. Non so se sono un leader ma mi piace molto avere un rapporto con le compagne e conoscendo bene l’ambiente cerco sempre di dare loro consigli sia dentro che fuori dal campo. In tutti questi anni ho vissuto gioie e dolori, ma penso a fare il meglio in quel che facciamo. Cercare di vincere il più possibile e, oltre al campo, far crescer sempre più questo movimento”. Tra Milan e Champions: “In questi quindici giorni ci sono partite davvero importanti tra Milan, Champions e nel mezzo anche l’Empoli che è una squadra di grande valore. Non abbiamo iniziato nel migliore dei modi e questo ci dispiace tanto ma siamo orgogliose e vogliamo far veder che non siamo quelle che avete visto in alcune gare”.

Cincotta: “Gruppo si sta fortificando. Voglio ragazze orgogliose di rappresentare Firenze”